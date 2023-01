Marcos Alonso fica no Barcelona até 2024 - Barcelona/Divulgação

Publicado 27/01/2023 18:26

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (27) a renovação com o experiente lateral Marcos Alonso. Contratado no início da temporada, o jogador assinou para permanecer no clube catalão até o fim da temporada de 2024.

Indicado por Xavi, Marcos Alonso chegou ao Barcelona em meio ao embargo financeiro sofrido pelo Chelsea. Desde então, o jogador, considerado um coringa defensivo, marcou dois gols em 19 jogos com a camisa da equipe catalã.

Alonso, no entanto, não é considerado titular na equipe de Xavi. Ele disputa posição com Jordi Alba e o promissor Álex Baldé, mas como pode ser utilizado na zaga, acaba sendo bastante utilizado por Xavi em jogos menos importantes.