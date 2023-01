Aké comemora gol marcado na vitória do Manchester City sobre o Arsenal - FOTO: Oli SCARFF / AFP

Aké comemora gol marcado na vitória do Manchester City sobre o ArsenalFOTO: Oli SCARFF / AFP

O Manchester City segue vivo na Copa da Inglaterra. Isso porque, nesta sexta-feira, os Citizens venceram o Arsenal por 1 a 0 no Etihad Stadium, em partida válida pela quarta fase da competição mais antiga do futebol.

Com o resultado, a equipe de Pep Guardiola garantiu vaga nas oitavas de final. Já os Gunners se despediram da Copa da Inglaterra.

O único gol do jogo foi marcado por Aké, aos 19 minutos da etapa complementar. O lance começou com Julián Álvarez, que acertou um chute forte na trave da meta defendida por Matt Turner. Na sequência, Grealish pegou o rebote, fez boa jogada individual pelo lado esquerdo e acionou o zagueiro, que finalizou de primeira para abrir o placar.

Agora, as duas equipes viram a chave para Premier League. O City volta a campo no dia 5 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília), para enfrentar o Tottenham no Tottenham Hotspur Stadium. Já o Arsenal tem compromisso no dia 4, às 9h30 (de Brasília), contra o Everton no Goodison Park. Ambos os jogos são válidos pela 20ª rodada da competição.