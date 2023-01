Caio Paulista acertou com o São Paulo - Miguel Schincariol / São Paulo F.C.

Publicado 27/01/2023 19:23

São Paulo - O São Paulo anunciou, na tarde desta sexta-feira (27), a contratação do atacante e lateral-esquerdo Caio Paulista. O jogador, que pertence ao Fluminense, está emprestado ao clube do Morumbi até o fim deste ano.

Tem reforço no Tricolor!



Caio Paulista é o oitavo contratado do São Paulo para 2023.#VamosSãoPaulopic.twitter.com/N9iqjV0JJR — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 27, 2023

Caio já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isto, está a disposição do técnico Rogério Ceni e pode fazer a sua estreia no clássico contra o Corinthians, no domingo (29), às 18h30, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.