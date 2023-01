Kayky - FELIPE OLIVEIRA / Bahia

Publicado 31/01/2023 14:51

Rio - O atacante Kayke, de 19 anos, revelado pelo Fluminense, e que defende atualmente o Bahia, foi alvo de injúria racial após ter grande atuação no clássico contra o Vitória neste fim de semana. O torcedor rubro-negro publicou em uma rede social uma comparação do jovem com um macaco. Após a repercussão negativa, o post acabou apagado.

Em suas redes sociais, o Bahia repudiou o ato e informou que, além de denunciar a conta na rede social, prestou uma queixa na Polícia Civil. "Racismo e injúria racial são crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Fizemos a denúncia junto ao Twitter e a mensagem de ódio de um torcedor adversário foi apagada - mas o print é eterno. Conta igualmente denunciada e boletim de ocorrência realizado junto à Polícia Civil da Bahia", escreveu o clube baiano em nota.

Autor do gol único da partida, o atacante Kayky comemorou imitando uma "galinha". A comemoração do jovem foi em alusão ao Ba-Vi de 2018, que terminou após uma confusão generalizada que deixou o Rubro-Negro com uma quantidade de jogadores inferior ao mínimo permitido em campo. A partida foi encerrada com uma vitória tricolor por W.O., e, desde então, a galinha tem sido usada em provocações da torcida do Bahia.



A injúria racial é a segunda em menos de uma semana no Campeonato Estadual da Bahia. Na última quinta, em partida entre Vitória e Doce Mel, no Barradão, o goleiro do time visitante, Rodolfo, foi alvo de xingamentos racistas.