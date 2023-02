Natália Lara narra jogos da Copa do Mundo do Catar no SporTV - Divulgação

Publicado 02/02/2023 14:10 | Atualizado 02/02/2023 14:20

Rio - A receita para termos uma modalidade típica do verão é bem simples: junte sol, areia e acrescente uma rede e uma bola. Pronto, temos o futevôlei, esporte criado no Rio de Janeiro na década de 1960, que chega como grande novidade da programação; abre neste domingo, dia 5, o calendário de fevereiro do ‘Verão Espetacular’ e marca a estreia da narradora Natália Lara nas transmissões da TV Globo.

Sexto evento da temporada 2023, o ‘Feras do Futevôlei’, tem como palco a Praia do Costa, no Espírito Santo. Natália estará no comando da transmissão, que acontece dentro ‘Esporte Espetacular deste domingo, dia 5, ao lado do comentarista Paulo Nunes e do repórter Raphael De Angeli. Excepcionalmente neste dia, o programa começa a ser exibido mais cedo, a partir das 8h35, logo depois do ‘Globo Rural’.



A disputa contará com dois times mistos de três jogadores em uma melhor de sets. Estarão nas areias capixabas nomes como Natalia Guitler, campeã mundial de futevôlei e teqbal; Fabi Simões, vice-campeã olímpica em Pequim-2008, lateral do Santos e da seleção brasileira; além de Jonathan Paraná, maior vencedor da modalidade no país; Josy, tricampeã mundial e Cacau Fernandes, atacante do São Paulo, campeã por quatro vezes da edição feminina da Libertadores.