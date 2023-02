Abel Ferreira está na lista de observações da CBF para assumir o comando da seleção brasileira - CESAR GRECO/Palmeiras

Abel Ferreira está na lista de observações da CBF para assumir o comando da seleção brasileiraCESAR GRECO/Palmeiras

Publicado 02/02/2023 14:55

Rio - O técnico Tite encerrou seu ciclo na seleção brasileira na derrota para a Croácia, no dia 9 de dezembro, na Copa do Mundo. Desde então, a CBF ainda não definiu um substituto para o treinador. Um dos nomes cotados para o cargo é o do português Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras. No entanto, o temperamento explosivo do profissional acaba diminuindo suas chances de assumir o comando da Seleção. As informações são do portal "UOL".

Abel Ferreira estaria na "segunda prateleira" de opções da CBF para assumir o cargo. A cima do português, estão nomes que obtiveram sucesso na Europa, como Carlo Ancelotti, Luiz Henrique, José Mourinho e Zinedine Zidane, que são as preferências da entidade.

Caso os primeiros nomes não aceitem as propostas, a CBF voltará ao mercado nacional, onde Abel Ferreira lidera a lista por conta da atuação de sua equipe. No entanto, o comportamento do treinador não se encaixa nas características preferidas pela CBF. O assunto, inclusive, foi comentado por Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade.

"Queremos alguém focado nas categorias de base também, temos que ter essa ligação. Temos que ter uma relação aberta com todos, jornalistas, povo, ouvir seus ídolos", destacou.

Dirigentes da CBF se atentaram com as diversas reclamações de Abel Ferreira na Supercopa do Brasil. Antes mesmo do duelo, o treinador já havia contestado a mudança de datas na competição, além de criticar a transmissão. Durante a partida, Abel apareceu em diversas oportunidades de forma negativa, reclamando com a arbitragem, fazendo uma atitude de antijogo em uma jogada com Arrascaeta, e, ao fim, sendo expulso por chutar um microfone.

Além de Abel Ferreira, outros nomes do mercado nacional também estão sendo avaliados pela CBF, como Dorival Júnior, Fernando Diniz e Mano Menezes. A expectativa da entidade é de definir o próximo comandante da Seleção ainda neste começo de ano.