Vitor pereira deixou o Corinthians no dia 13 de novembro - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Vitor pereira deixou o Corinthians no dia 13 de novembroRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 08/02/2023 17:25 | Atualizado 08/02/2023 20:24

A má relação do elenco Corinthians com Vítor Pereira e as diferenças para o atual técnico, Fernando Lázaro, foram temas da entrevista de Fagner, na última terça-feira, ao programa "Bola da Vez", da ESPN. O lateral-direito apontou que tudo mudou com a chegada do novo treinador e citou que a forma como VP saiu para o Flamengo mostra "um pouco do que esperar daquela pessoa".

"Eu acho tudo (é diferente). Sinceramente, tudo. É o dia a dia, as instruções, a maneira de lidar, que é olho no olho. Foi muito difícil (no ano passado). Não só comigo, acho que com todo mundo. Desde que eu cheguei ao Corinthians, a gente sempre teve um ambiente muito bom. E no ano passado, a gente conseguiu ainda chegar em finais, poderia até ter ido melhor no Brasileiro. Mas são coisas que, às vezes, fogem. Você tem que obedecer, vamos assim dizer", disse Fagner

"Não é que faltava diálogo. Tinham coisas que não condiziam com aquilo que ele pedia. Um exemplo: o que ele fez mesmo na troca de um clube pelo outro. Isso aí já mostra um pouco do que você pode esperar daquela pessoa. Eu não posso falar uma coisa para você aqui e chegar ali nas suas costas e falar outra", completou.

Vale lembrar que a relação ruim entre Vítor Pereira e elenco não era segredo. Posteriormente, o técnico perdeu o carinho da torcida com a transferência para o Flamengo. O português tinha contrato com o Timão até o fim de 2022 e explicou que não renovaria o vínculo por causa de problemas de saúde da sogra.

INÍCIO DO DESCOMPASSO ENTRE AS PARTES



Um dos episódios que ajudou de vez a deteriorar a relação entre jogadores e treinador aconteceu na entrevista coletiva após a derrota do Corinthians para o Atlético-GO por 2 a 0, pelo jogo de ida quartas da Copa do Brasil. Na ocasião, Vítor Pereira disse que viu em campo uma equipe "de barriga cheia" por conta da então recente vitória contra o Atlético-MG no Brasileirão.

"Talvez. Mas assim, esse foi um jogo que tinham Três jogadores voltando de lesão: eu, Maycon e Willian. No jogo contra o Atlético-MG a gente vira no ultimo minuto. E aí a gente vai para o jogo contra o Atlético-GO, um jogo que a gente não conseguiu jogar. É difícil jogar lá, é um time muito bom. Perdemos o primeiro jogo, o que não é um bicho de sete cabeças. É um resultado difícil? É um resultado difícil. Mas você tinha condições de reverter", contou Fagner.

"E assim, a partir do momento que você vai para uma entrevista e expõe que seu time esta saciado, acho que você quer dizer que seu time não tem apetite por vitória, não tem fome de vitória. Não tem fome de vitória. Como assim? Minha vida se resume a vencer. Saio de casa todo dia para treinar, para tentar melhorar, para tentar evoluir, porque quero vencer. Minha vida inteira foi essa competição, assim como a de todos os meus companheiros lá. A gente se cobra, se olha e fala: 'vamos, vamos, vamos'", completou.

Então, a partir do momento que você expõe, 'ah, porque os atletas que voltaram de lesão...'. Ué, mas calma aí. No jogo passado tinha atletas que voltaram de lesão também e jogaram. Ganhou. Por que você não falou a mesma coisa? Então, eu acho que essa linha de 'ganhou foi tudo bom, e quando perdeu, vou expor um ou dois'... acho que tem que ter um consenso. Ou eu vou expor mesmo, na vitória ou na derrota, ou não. Lá dentro eu resolvo meus problemas e aqui fora eu falo o politicamente correto", finalizou.