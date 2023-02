Vinicius Jr em ação pelo Real Madrid - Jose Jordan / AFP

Vinicius Jr em ação pelo Real MadridJose Jordan / AFP

Publicado 09/02/2023 15:04 | Atualizado 09/02/2023 17:54

Nesta quinta-feira, o Valladolid anunciou que suspendeu dez torcedores com carnê para a temporada por causa dos insultos proferidos a Vinicius Júnior em um jogo contra o Real Madrid. Esta, vale destacar, é uma medida cautelar que entra em vigor enquanto não há uma resolução do caso, o que deve acontecer em até um mês.

VEJA A NOTA DO VALLADOLID

O Real Valladolid comunicou a uma dezena de seus assinantes as medidas cautelares adotadas pelo Órgão de Disciplina Social do Clube, em relação aos fatos ocorridos durante a partida contra o Real Madrid, classificados como racismo e intolerância. A entidade não considera seus torcedores sejam racistas, mas o cometimento desses incidentes específicos os obrigou a tomar as medidas cabíveis.



O Clube colaborou para a identificação policial destas pessoas e explicou aos interessados as três linhas de ação que encontrarão: a realizada pelo Real Valladolid, a dependente da Comissão Estatal contra a Violência, Xenofobia e Intolerância em Esporte, e aquele que será desenvolvido pela Justiça ordinária.



A medida cautelar implica a suspensão imediata dos cartões de subscritor destas pessoas até à resolução do processo, que ocorrerá no prazo máximo de um mês. Com base no Regulamento Interno de Sócios de Época e Espectadores Gerais do Estádio José Zorrilla e no Regulamento do Conselho de Disciplina Social do Clube, estes titulares de títulos de época dispõem de quinze dias para apresentar as alegações que considerem oportunas.