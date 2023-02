Pedro Raul desencantou - Daniel RAMALHO/VASCO

Pedro Raul desencantou Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 12/02/2023 08:00

O clássico entre Fluminense e Botafogo, às 18h (de Brasília) neste domingo no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, colocará frente a frente os dois atacantes que brigaram pela artilharia do Brasileirão de 2022: Germán Cano e Pedro Raul. Depois que desencantaram na atual temporada, os dois têm a oportunidade de ampliar a contagem numa nova disputa para saber quem será o goleador máximo.

Tanto Cano quanto Pedro Raul saíram atrás na briga pela artilharia do Carioca (Lelê já tem sete gols), mas ainda podem ser importantes para suas equipes nas rodadas finais em busca de uma vaga na semifinal.



No duelo particular entre os dois centroavantes no Brasileirão de 2022, o argentino do Fluminense levou a melhor numa disputa apertada até as rodadas finais, quando fez oito gols em cinco rodadas e disparou, chegando a 26 contra 19.



Cano também foi o artilheiro do futebol brasileiro, com 44 gols, enquanto Pedro Raul, que atuava pelo Goiás, fez 28. Nos dois jogos entre eles em 2022, o centroavante do Fluminense venceu os dois (3 a 0 e 3 a 2) e marcou em ambos, enquanto o adversário só marcou em um.



Só que o agora atacante do Vasco, desencantou primeiro em 2023, ao marcar duas vezes na goleada por 5 a 0 sobre o Resende, em seu terceiro jogo (de quatro) na temporada. Já o camisa 14 tricolor balançou redes apenas na quinta partida, e foram três nos 3 a 0 sobre o Audax.



Mas no geral, os números dos dois atacantes no Campeonato Carioca são equilibrados. Pedro Raul, por exemplo, participou mais do jogo pelo seu time: 46 passes certos e 10 errados (o adversário tem 43 e 5, respectivamente), além de duas assistências (contra zero) e cinco lances para finalizações de companheiros (contra um).



Já Cano perdeu menos a bola (16 x 20) e finalizou mais (13 x 10), sendo que os dois acertaram o alvo o seis vezes cada. Os números são do Footstats.