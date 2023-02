Jayson Tatum fez a cesta que garantiu a vitória do Boston Celtics sobre o Philadelphia 76ers - FOTO: David Dow / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Jayson Tatum fez a cesta que garantiu a vitória do Boston Celtics sobre o Philadelphia 76ersFOTO: David Dow / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A vitória do Boston Celtics sobre o Philadelphia 76ers por 110 a 107 no Wells Fargo Center foi marcada por um final insano. Na reta final do último quarto, Jayson Tatum acertou uma bola de três para dar a vantagem ao time de Massachusetts e deixar apenas 1.3 segundo para o término da partida. Sem tempo para pedir, os donos da casa tiveram que tentar a sorte com um arremesso do campo de defesa para tentar o empate e forçar a prorrogação. Joel Embiid jogou pro alto, e a bola caiu para o delírio dos torcedores. No entanto, o cronômetro já havia zerado, e Philadelphia saiu com a derrota.

Time de melhor campanha na NBA, o Boston Celtics lidera a Conferência Leste com 44 vitórias e 17 derrotas. O Philadelphia 76ers, por sua vez, estão em terceiro, com 39 vitórias e 20 derrotas.