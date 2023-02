Cristiano Ronaldo é jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita - Giuseppe CACACE / AFP

Cristiano Ronaldo é jogador do Al Nassr, da Arábia SauditaGiuseppe CACACE / AFP

Publicado 26/02/2023 13:20

A modelo chilena Daniella Chávez repetiu a versão de que teve relações sexuais com Cristiano Ronaldo. Em publicação nas redes sociais, a influenciadora alegou que ela e o astro português se envolveram, mas não chegaram a desenvolver um relacionamento.

"Se alguém faz sexo com outra pessoa que não é seu parceiro, mas é uma pessoa livre de mente e corpo, sem dar explicações, isso é infidelidade? Então, com Cristiano fomos infiéis? Foi só sexo e com permissão minha, não dele! Sexo livre também existe", escreveu.

Na publicação, Chávez ainda disse que escondia a informação há muito tempo.

"Sempre neguei, inventei muito para sair disso, mas não dá mais", completou.

Muitos fãs de Cristiano Ronaldo desconfiam de tal versão da modelo. Os internautas acusaram Daniella Chávez de estar tentando se promover através do nome do atleta.

Esta não foi a primeira vez que Chávez comentou sobre o caso. Em entrevista ao jornal inglês "The Sun", em 2015, ela revelou que conheceu Cristiano Ronaldo nos Estados Unidos no ano anterior. Na época, o atleta namorava a modelo russa Irina Shayk.