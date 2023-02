Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 26/02/2023 15:05

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, utiliza as redes sociais muitas vezes para desabafar. Neste domingo, a beldade criticou aqueles que acreditam que por conta das imagens sensuais que divulga na plataforma adulta, ela faz sexo por dinheiro. A chilena afirmou que teria condições de dormir com muitos jogadores profissionais.

"Se eu fosse uma prostituta dormiria com as centenas de jogadores profissionais de futebol que me escrevem, Inclusive alguns da seleção argentina, mas não sou e não preciso dormir com ninguém por dinheiro! Estou indo muito bem nas redes sociais!", disse.

Daniella ficou conhecida por se envolver com Cristiano Ronaldo em 2015. Ela é bastante fã de futebol e volta e meia faz comentários sobre o esporte nas redes sociais.