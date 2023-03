Fred vive uma fase artilheira pelo Manchester United - FOTO: Paul ELLIS / AFP

Publicado 02/03/2023 17:45

O Manchester United vive uma grande fase em 2023. Após conquistar o título da Copa da Liga Inglesa sobre o Newcastle, os Red Devils venceram o West Ham por 3 a 1, nesta última quarta-feira (1), e avançaram às quartas de final da Copa da Inglaterra. O brasileiro Fred marcou um dos gols do confronto e celebrou a fase artilheira com a camisa vermelha.

"É muito bom marcar, é sempre importante ajudar meus companheiros e na frente dos nossos torcedores é mais importante. Eu preciso seguir trabalhando, sorrindo e marcando quando for possível", disse o volante brasileiro.

Foi o sexto gol de Fred na temporada em 2022/23. O brasileiro disputou 36 jogos, sendo 17 como titular. Além dos seis gols, ele também já contribuiu com quatro assistências. É o melhor desempenho do jogador na Europa. A última vez que marcou seis gols em uma temporada, foi com a camisa do Internacional, em 2012.

Para manter a boa fase e brigar pelo título do Campeonato Inglês, o Manchester United encara o Liverpool, no próximo domingo (5), às 13h30 (de Brasília), fora de casa, pela 25ª rodada. Os Reds Devils ocupam o terceiro lugar com 49 pontos (11 a menos do que o líder Arsenal).