Publicado 02/03/2023 16:58

Flávia, Celeste e Joshua Arantes do Nascimento, filhos de Pelé, além de Gemima McMahon, enteada do Rei do Futebol, se juntaram ao irmão Edinho na luta para colocar sigilo nos documentos do processo de herança do ídolo brasileiro. A informação é do portal "UOL".

O pedido de sigilo feito por Edinho foi rejeitado pela Justiça nesta quarta-feira, mas os quatro herdeiros enviaram uma petição à 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos para que a decisão seja reconsiderada. Eles alegam que muitas reportagens sobre o processo circularam na imprensa nos últimos dias e, como não são pessoas públicas, não devem ter a privacidade invadida por veículos jornalísticos.

Além do pedido de sigilo, a solicitação de Edinho para ser invariante da herança foi rejeitada pela Justiça. O ex-goleiro gostaria de ter a função que tem a responsabilidade de listar a herança e os nomes de todos os herdeiros.

Pelé morreu no dia 29 de dezembro do ano passado. Ele lutava contra um tumor no intestino descoberto em setembro de 2021. No final de novembro, o ex-jogador foi internado para debelar uma infecção respiratória após contrair Covid-19 e "para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon", conforme nota do Hospital Albert Einstein. Mas a doença resistiu, progrediu e levou para a eternidade o maior jogador da história do futebol mundial, que sofreu falência de múltiplos órgãos, aos 82 anos.