Bruno Costa, do Novorizontino, se descontrola e dá cabeçada no nariz de Douglas Skilo, do Velo Clube - Reprodução de vídeo/PaulistãoPlay

Bruno Costa, do Novorizontino, se descontrola e dá cabeçada no nariz de Douglas Skilo, do Velo ClubeReprodução de vídeo/PaulistãoPlay

Publicado 02/03/2023 17:07 | Atualizado 02/03/2023 17:09

Douglas Skilo, do Velo Clube, sofreu uma fratura no nariz após levar cabeçada de Bruno Costa, do Novorizontino, durante partida pelo Campeonato Paulista da Série A2, na noite de quarta-feira. O jogador prestará nesta quinta-feira queixa na polícia por agressão, segundo seu clube.

AGRESSÃO NA SÉRIE A2



Bruno Costa, do Novorizontino, deu uma cabeçada em Douglas Skilo, na derrota para o Velo Clube.



Em 2021, Bruno Costa já havia sido afastado da Chapecoense após agredir Peglow e Caio Vidal, atletas do Internacional, em uma partida do Brasileiro. pic.twitter.com/DJfrmIajQ9 — Escanteio SP (@EscanteioSP) March 2, 2023

A agressão aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo, quando o Velo Clube vencia por 2 a 0, pela segunda divisão do Campeonato Paulista. Os dois jogadores receberam o cartão amarelo e seguiram discutindo por que Bruno Costa acabou expulso e se descontrolou, dando a cabeçada.



Skilo precisou sair do jogo de ambulância e foi encaminhado ao hospital, onde teve constatada a fratura no nariz. O Velo Clube orientou seu jogador a ir à polícia e disse que " o futebol é um esporte que tem como alguns dos objetivos a interação social" e "lamenta a postura do jogador Bruno Costa pela agressão cometida e que nada justifica o ato praticado".



Já o Novorizontino, de Bruno Costa, informou que "tratará o acontecido com toda a importância e cuidado que o fato exige" e afirmou que " não compactua e repudia qualquer ato antidesportivo ou de violência. Estes não são os valores pregados pelo clube em sua trajetória de conquistas dentro do cenário estadual e nacional".