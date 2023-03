Mbappé tem contrato com o PSG até o meio de 2025 - FOTO: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Publicado 02/03/2023 17:13

Rio - Alvo do Real Madrid na última janela de transferências, Kylian Mbappé voltou a ter seu nome sondado no clube espanhol. Os Merengues, inclusive, planejam realizar uma proposta de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) ao PSG para poder contratar o atacante. A informação é do jornal espanhol "ABC".

Ainda segundo o veículo, o Real Madrid também pretende incluir bônus que seriam pagos por metas atingidas pelo jogador. As recentes declarações de Mbappé contra alguns de seus companheiros de equipe podem ser cruciais para o andamento das negociações.

Mbappé renovou seu vínculo com o PSG até junho de 2025, e estaria livre para assinar um pré-contrato com outra equipe em dezembro do ano que vem. Por isto, para não correr o risco de liberar o jogador de forma gratuita, o clube francês pode optar por uma venda para garantir lucros, caso o atacante realmente deseje deixar a equipe.

Principal nome do PSG ao lado de Messi e Neymar, Mbappé pode fazer parte da reformulação da equipe caso sejam eliminados da Liga dos Campeões da Europa. Nesta temporada, o jogador disputou 29 partidas, marcou 29 gols e deu sete assistências para seus companheiros.