Achraf Hakimi, lateral do PSG, e sua esposa Hiba AboukReprodução / Instagram

Publicado 02/03/2023 18:01

Esposa de Achraf Hakimi, recentemente acusado de estupro por uma jovem de 24 anos, a atriz Hiba Abouk apagou das redes sociais todas as fotos com o jogador ao seu lado. As informações são do jornal espanhol "Marca". A artista ainda não se pronunciou sobre o caso.

Entre as últimas publicações de Hiba, não tem nenhuma junto de Hakimi. A última em que tem o lateral presente é uma foto de outubro do ano passado. Os dois estão juntos desde 2018.

ENTENDA O CASO

A história teria começado no dia 16 de janeiro, quando a mulher e o lateral marroquino teriam iniciado uma conversa por meio de uma rede social. Na noite do último sábado (25), Hakimi teria pedido um carro particular para a jovem com destino a sua casa, e ela foi. Porém, ao chegar na residência do jogador do PSG, ela teria sido abusada por ele.



Segundo ela, Hakimi forçou inúmeros contatos sexuais, incluindo ter colocado os dedos na sua vagina contra a sua vontade. Além disso, ele teria beijado os seios da moça sem o seu consentimento. Ela conseguiu sair dessa situação após ter empurrado o jogador com o pé. A suposta vítima mandou uma mensagem para uma amiga, que a tirou dos arredores da residência do lateral marroquino. No dia seguinte, ela foi a uma delegacia e apresentou uma queixa contra ele.

Naquele fim de semana, a sua família havia viajado para Dubai, o que possibilitou a vinda da mulher até a sua casa.



A advogada do jogador e o próprio Hakimi garantem que as acusações são falsas e que isso será provado na justiça.