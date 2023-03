Julián Álvarez, do Manchester City, é um dos alunos da professora de inglês Sara Duque - Reprodução/Instagram

Publicado 02/03/2023 18:08 | Atualizado 02/03/2023 18:21

Inglaterra - A professora de inglês Sara Duque, nascida em Portugal, se tornou instrutora de línguas de diversos jogadores e treinadores da Premier League. Falante de português, inglês, alemão, francês e espanhol, ela tem causado ciúme nas mulheres dos atletas do Campeonato Inglês, de acordo com o jornal espanhol 'Marca'.

Nas redes sociais, Sara Duque já compartilhou fotos e vídeos ao lado de atletas como o argentino Julián Álvarez, do Manchester City, Danilo, volante ex-Palmeiras, e Victor Hugo, promessa do Flamengo. O jornal espanhol não especificou quais são as mulheres de jogadores e treinadores que estão enciumadas por causa da relação dos estudantes com a professora.



Especialista em ensinar novas línguas para jogadores de futebol, Sara Duque costuma escrever sobre o processo de aprendizado dos atletas nas redes sociais. Nas publicações, a professora relaciona o esporte com a linguística.

"A comunicação é a fundação do sucesso, dentro e fora de campo. No futebol, a comunicação clara entre jogadores é essencial para executar estratégias, tomar decisões em frações de segundo e atingir os objetivos da equipe. Da mesma forma na vida, a comunicação efetiva pode nos ajudar a construir relações, solucionar problemas e navegar entre culturas. Como instrutora de línguas para jogadores de futebol, eu acredito que se especializar em uma nova língua não apenas melhora as habilidades comunicativas, mas também promove noções culturais e empatia", escreveu Sara Duque em uma de suas postagens.