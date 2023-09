Taça da Libertadores fez voo de asa-delta pelo Rio de Janeiro - Reprodução

Publicado 23/09/2023 16:58

Rio - A Conmebol realizou uma ação neste sábado (23) para promover a Copa Libertadores. A taça mais cobiçada da América do Sul fez um voo de asa-delta pelo Rio de Janeiro, sede da final da competição no dia 4 de novembro, no Maracanã.

Com os escudos dos semifinalistas Fluminense, Internacional, Palmeiras e Boca Juniors, da Argentina, na asa-delta, a taça da Libertadores sobrevoou as praias do Rio de Janeiro. As semifinais acontecem entre os dias 27 de setembro e 5 de outubro.

Palco da final da Libertadores, o Maracanã receberá a partida de ida da semifinal entre Fluminense e Internacional, na próxima quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília). A torcida tricolor esgotou os ingressos em menos de 90 minutos de venda.

Datas e horários das semifinais da Libertadores:

27/9 - Fluminense x Internacional - 21h30 - Maracanã, Rio de Janeiro

28/9 - Boca Juniors x Palmeiras - 21h30 - Bombonera, Buenos Aires

4/10 - Internacional x Fluminense - 21h30 - Beira-Rio, Porto Alegre

5/10 - Palmeiras x Boca Juniors - 21h30 - Allianz Parque, São Paulo