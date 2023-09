Fernando Diniz é técnico da seleção brasileira - Thais Magalhães/CBF

Fernando Diniz é técnico da seleção brasileiraThais Magalhães/CBF

Publicado 23/09/2023 15:59

Rio - O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, convocou neste sábado (23) a seleção brasileira para as próximas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará a Venezuela, no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e o Uruguai, no dia 17, em Montevidéu.

A lista do técnico Fernando Diniz contou com cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro: o goleiro Lucas Perri, do Botafogo; o zagueiro Nino e o volante André, do Fluminense; e os meias Gerson, do Flamengo, e Raphael Veiga, do Palmeiras. Gerson foi a grande surpresa da convocação.

"O Gerson é um jogador de muita mobilidade. No Flamengo já jogou de volante, mais à frente e no meio. É um jogador forte, de uma mudança positiva de uns tempos para cá. É um jogador combativo, convoco ele com muita tranquilidade. Tem feito por merecer (a convocação", disse Diniz.

Em relação a primeira lista de convocados para os jogos contra Bolívia e Peru, o técnico Fernando Diniz fez apenas cinco mudanças, sendo que Lucas Perri, Raphinha e Gabriel Jesus - que desta vez entraram na lista inicial - foram escolhidos como substitutos de cortes na última convocação.

"Tentei convocar os melhores jogadores possíveis. Terminamos nosso jogo no Peru há duas semanas, mas a amostra é muita pequena. Muitos jogadores podem ser convocados. Essa base do ciclo da Copa está aberta para todo mundo, não existe titular absoluto", justificou.

Após os dois primeiros jogos no comando da seleção brasileira, o técnico Fernando Diniz fez um balanço. O treinador avaliou os primeiros testes de forma positiva e projeta uma evolução para os próximos compromissos diante de Venezuela e Uruguai.

"Tivemos mais pontos positivos do que negativos. Com o tempo vamos ganhando mais entendimento. Nesses primeiros movimentos, os jogadores foram impecáveis. As coisas andaram de uma maneira positiva e coerente contra a Bolívia. Já contra o Peru nós esperávamos um jogo diferente", afirmou.