Harry Kane fez três gols e duas assistências na goleada do Bayern por 7 a 0 sobre o Bochum - Christof Stache / AFP

Publicado 23/09/2023 13:18

Alemanha - Principal contratação do Bayern de Munique para a temporada, o atacante Harry Kane comandou a goleada do clube bávaro sobre o Bochum por 7 a 0 pelo Campeonato Alemão neste sábado (23). O inglês fez três gols e deu duas assistências na partida e foi eleito o melhor jogador em campo.

O primeiro gol de Kane foi aos 11 minutos de partida, o segundo do Bayern. Após bola sobrada na área, o inglês acertou um chute de primeira no canto do Riemann e abriu seu hat-trick.

Já o segundo foi aos oito minutos da metade final da partida. Após saída de bola errada, Choupo-Moting rouba a bola e, na tentativa de tirar de carrinho, o zagueiro do Bochum acabou encostando a mão na bola e o juiz assinalou a penalidade. Na cobrança, Kane bateu forte no canto direito do goleiro e fez o quinto gol do Bayern na partida.

Por fim, Kane fez o seu terceiro aos 42 minutos do segundo tempo. Após cruzamento rasteiro do lateral Mazraoui, o inglês dá um toque sutil para o gol e deu números finais à goleada de 7 a 0.

Além dos três gols, Kane deu duas assistências, uma para Leroy Sané e outra para Mathys Tel. Desde sua chegada ao Bayern de Munique, o inglês tem oito gols e quatro assistências em sete jogos, sendo o artilheiro da equipe na temporada e o vice do Campeonato Alemão, atrás de Guirassy, do Stuttgart, com 10.