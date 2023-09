Luís Castro, ex-Botafogo, é o treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita - AFP

Luís Castro, ex-Botafogo, é o treinador do Al-Nassr, da Arábia SauditaAFP

Publicado 23/09/2023 17:06

Arábia Saudita - Luís Castro, ex-treinador do Botafogo e atual comandante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, protagonizou um momento de irritação no país. Após a vitória por 4 a 3 sobre o Al-Ahli, na última sexta-feira (22), o português discutiu com o coordenador de imprensa e abandonou a entrevista coletiva.

Coordenador de imprensa interrompeu o técnico Luis Castro em coletiva após o jogo do Al-Nassr avisando que o tempo da entrevista estava encerrado e o treinador português foi embora aos berros:



"Você não pode me mandar parar no meio de uma resposta. Nunca mais me pare no meio de uma resposta", esbravejou Luís Castro.

A informação é de que o período da entrevista coletiva havia terminado. Luís Castro não aceitou a interrupção e esbravejou com o coordenador de imprensa, e abandonou o local revoltado.

Luís Castro está no Al-Nassr desde julho, quando saiu do Botafogo para comandar o clube saudita. Ao todo, ele treinou 15 partidas pela equipe, que conta com craques como Cristiano Ronaldo e Sadio Mané, conquistou 11 vitórias, dois empates e perdeu dois jogos.