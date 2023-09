Bruno Guimarães é um dos principais destaques do Newcastle, da Inglaterra - Divulgação / Newcastle

Publicado 23/09/2023 17:56

Apesar de ter seu nome especulado em gigantes europeus como Barcelona, Real Madrid e Liverpool na última janela de transferências, o volante Bruno Guimarães permanecerá no Newcastle. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês renovou o contrato do brasileiro com um vínculo válido até junho de 2028.

O novo acordo entre Bruno e Newcastle também contará com uma multa rescisória de 100 milhões de Libras (R$ 604 milhões na cotação atual). Ainda segundo a imprensa europeia, o jogador será um dos mais bem pagos na Inglaterra, com um salário de 120 mil libras esterlinas por semana, o que daria cerca de R$2.9 milhões por mês.

Bruno Guimarães atua no Newcastle desde janeiro do ano passado e é um dos principais destaques da equipe inglesa. Com 63 jogos disputados, 10 gols e seis assistências, o volante brasileiro foi um dos pilares para a primeira classificação dos "Magpies" para a Liga dos Campeões após 20 anos. Na estreia nesta edição, o clube empatou com o Milan por 0 a 0 no San Siro.