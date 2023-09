Fernando Diniz comanda treino da seleção brasileira - Vítor Silva/CBF

Fernando Diniz comanda treino da seleção brasileiraVítor Silva/CBF

Publicado 23/09/2023 16:16 | Atualizado 23/09/2023 16:18

"Enxergo Vini Jr como protagonista, um grande protagonista do futebol mundial. A gente não consegue entender como ele ficou fora da lista de melhores do mundo, um espaço que ele foi conquistando. Tornou-se um grande personagem para a sociedade, como conseguiu se defender e a sua causa", disse o treinador em coletiva.



Em relação a Paquetá, cortado no mês passado e que desta vez não foi convocado, o técnico interino da seleção brasileira explicou que irá aguardar o fim das investigações sobre violação das regras de apostas na Inglaterra.



"É um jogador que eu adoro. As pessoas também o adoram como pessoa, isso ele me transmite desde que assisto aos jogos dele no Flamengo. Espero que tudo corra bem com o Paquetá, que isso esteja perto do fim e que possamos convocá-lo para a Seleção", afirmou.



Lista divulgada!



O treinador Fernando Diniz convocou os 23 atletas para os duelos de outubro contra a Venezuela, no dia 12, e contra o Uruguai, no dia 17.



Com seis pontos, o Brasil é líder das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.



Vai, Brasil! pic.twitter.com/GE0g9bTqZT — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 23, 2023

Fernando Diniz também defendeu Richarlison que, apesar de ter perdido chances claras de gol contra Bolívia e Peru, voltou a ganhar uma chance na Seleção



"O critério é técnico. Ele jogou mal? É que não paramos para pensar, ele teve algumas chances e a bola não entrou. O Richarlison não jogou mal, mas não teve a felicidade na Seleção de colocar a bola para dentro. Lá no Tottenham deu sinais de melhora, entrou e foi decisivo", explicou o treinador, que ainda garantiu a presença do zagueiro Adryelson, do Botafogo, na lista de jogadores da base de convocações.



A seleção brasileira enfrentará a Venezuela, no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e o Uruguai, no dia 17, em Montevidéu.