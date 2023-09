Fernando Diniz é o técnico interino da seleção brasileira - Thais Magalhães/CBF

Publicado 23/09/2023 15:40

Rio - O treinador Fernando Diniz divulgou neste sábado (23) a lista de jogadores que irão disputar os próximos compromissos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A principal surpresa da convocação é a presença de Gerson, do Flamengo. Esta é a primeira vez que o volante é chamado por Fernando Diniz para integrar a Seleção. Vini Jr, cortado da última convocação por lesão, também é convocado novamente pelo treinador.

"É uma das convocações mais fáceis para mim. Talvez foi o jogador que eu mais vi atuar, fora os do Fluminense. Gerson tem jogado constantemente bem, mesmo com o Flamengo oscilando. Acho que ele está sendo muito constante. É um jogador bem acima da média e tem muito a ver com aquilo que penso sobre futebol", justificou Fernando Diniz.

Bremer, da Juventus, também terá sua primeira oportunidade com Fernando Diniz. Ele entra no lugar de Ibañez, ex-jogador do Fluminense e que, atualmente, defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Além de Gerson, outros jogadores de clubes cariocas voltaram a ser chamados pelo treinador. São eles Nino e André, seus atletas no Fluminense, e o goleiro Lucas Perri, do Botafogo.

A primeira partida será no dia 12 de outubro, contra a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Já o jogo seguinte será no dia 17 do mesmo mês, contra o Uruguai, em Montevidéu.

O treinador do Fluminense tem contrato com a Seleção até junho de 2024. Ele irá dirigir o Brasil em mais uma partida das Eliminatórias neste ano: contra a Colômbia, no dia 16 de novembro, fora do país. Após esse período, a CBF aguarda Carlo Ancelotti para assumir o comando da seleção brasileira.

Convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo)



Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Olympique de Marselha).



Zagueiros: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense).



Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Gerson (Flamengo), e Raphael Veiga (Palmeiras).



Atacantes: Gabriel Jesus (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Junior (Real Madrid).