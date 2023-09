Michael, Neymar e Malcom com roupa típica da Arábia Saudita - Divulgação/Al-Hilal

Publicado 23/09/2023 21:00 | Atualizado 23/09/2023 21:00

Rio - O Al-Hilal realizou neste sábado (23) uma confraternização entre jogadores, comissão técnica e funcionários para celebrar o dia da Arábia Saudita. Os brasileiros Neymar, Malcom e Michael, além do técnico português Jorge Jesus, apareceram vestindo roupas típicas do país na celebração da data.

Apesar da pressão sob o técnico Jorge Jesus após o empate com o Damac por 1 a 1, na última quinta-feira (21), o clima era de festa no evento do Al-Hilal. O treinador português e os jogadores se divertiram durante a celebração, com muitas brincadeiras e risadas.

O Al-Hilal não foi o único time a promover a ação no dia da Arábia Saudita. O Al-Nassr realizou um evento onde craques como Cristiano Ronaldo e Sadio Mané também vestiram o traje típico do país. O Al-Ittihad também fez a mesma coisa com Karim Benzema.

Após estrear com empate na Liga dos Campeões da Ásia e empatar com o Damac no Campeonato Saudita, o Al-Hilal volta a campo na próxima segunda-feira (25), às 12h (de Brasília), contra o Al-Jabalain, pela Copa do Rei Saudita.