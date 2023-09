Talisca comemora gol pelo Al-Nassr - Divulgação/Al-Nassr

Talisca comemora gol pelo Al-NassrDivulgação/Al-Nassr

Publicado 23/09/2023 20:18

Rio - O atacante Anderson Talisca, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, não recebeu bem a convocação do técnico Fernando Diniz, neste sábado (23), para os próximos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nas redes sociais, o jogador ironizou a lista.

"Eu estou começando a achar que eu não sou brasileiro não", escreveu Anderson Talisca.

Anderson Talisca é um dos destaques do Al-Nassr. O atacante marcou duas vezes na vitória sobre o Al-Ahli por 4 a 3, nesta última sexta-feira (22), pela sétima rodada do Campeonato Saudita. Cristiano Ronaldo marcou os outros dois gols da equipe.

Na temporada 2023/24, Anderson Talisca soma cinco gols e duas assistências em quatro jogos pelo Al-Nassr. Na última temporada, ele foi o vice-artilheiro do Campeonato Saudita com 20 gols, um a menos que o marroquino Mamdallah.

Revelado pelo Bahia, Anderson Talisca já teve passagens por Benfica, de Portugal, Besiktas, da Turquia, e Guangzhou Evergrande, da China, antes de chegar no Al-Nassr em 2021. Ele teve uma convocação para a Seleção, em 2018, na última lista antes da Copa do Mundo da Rússia.