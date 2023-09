Max Verstappen conquistou a nona pole position da temporada no GP do Japão - PETER PARKS / AFP

Max Verstappen conquistou a nona pole position da temporada no GP do JapãoPETER PARKS / AFP

Publicado 23/09/2023 19:00

Suzuka - Após conquistar a pole position no GP do Japão, Max Verstappen ainda sonha em alcançar o recorde de poles numa temporada. Foi a nona pole do atual bicampeão mundial da Fórmula 1 em 2023. Com mais seis etapas pela frente, o holandês pode igualar a marca do ex-piloto alemão Sebastian Vettel.

Em 2011, Sebastian Vettel conquistou 15 pole positions e superou a marca de Nigel Mansell (14) em 1992. Após o alemão estabelecer o novo recorde de poles numa temporada, apenas Lewis Hamilton se aproximou com 12 poles em 2016. Com a pole no Japão, Verstappen ainda tem a chance de igualar a marca em 2023.

Para alcançar o feito de Vettel, Verstappel terá que conquistar todas as poles pela frente. Além do GP do Japão, que acontece na madrugada deste domingo (24), às 2h (de Brasília), no circuito de Sukuza, ainda tem pela frente as etapas do Catar, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi.

Em 2022, Verstappen conquistou o bicampeonato no Japão. O holandês não tem chance de faturar o tri no mesmo palco, mas pode encaminhar a conquista para a etapa seguinte, no Catar, no dia 8 de outubro. Já a Red Bull Racing pode faturar o campeonato de construtores em Suzuka.

Mais poles numa temporada:



1º - Sebastian Vettel: 15

2º - Nigel Mansell: 14

3º - Ayrton Senna e Alain Prost: 13

4º - Lewis Hamilton: 12

5º - Michael Schumacher, Mika Hakkinen, Sebastian Vettel, Nico Rosberg e Lewis Hamilton: 11