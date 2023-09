Marcelo em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 23/09/2023 18:30

Rio - A Conmebol realizará testes de antidoping nos jogadores dos clubes semifinalistas da Libertadores. O Internacional foi o primeiro a passar pelo teste 'surpresa' da entidade. Uma comitiva foi ao CT Parque Gigante, na manhã deste sábado (23), para realizar os exames no elenco do time gaúcho.

A comitiva da Conmebol chegou no CT Parque Gigante antes dos jogadores. Os médicos submeteram os atletas a testes e levaram as amostras para análise. O antidoping está previsto no regulamento da competição. Fluminense, Palmeiras e Boca Juniors ainda vão passar pelo procedimento.

O Internacional foi informado sobre os testes na noite de sexta-feira (22). O Colorado tem um jogador suspenso preventivamente por doping. O exame no zagueiro Rodrigo Moledo, em julho, acusou a substância ostarina, que tem ação anabolizante.

A substância encontrada no exame de Rodrigo Moledo é a mesma acusada no teste do zagueiro Manoel, do Fluminense, que também está suspenso preventivamente pela Conmebol. Sem os jogadores à disposição, os clubes se reforçaram no setor no meio da temporada.

Fluminense e Internacional se enfrentam na próxima quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Já a partida de volta será realizada no dia 4 de outubro, no mesmo horário, no Beira-Rio. A final da competição será no dia 4 de novembro, no Maracanã.