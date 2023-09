Rayssa Leal avança à final do STU de SP em 1º lugar - Reprodução

Publicado 23/09/2023 21:44

São Paulo - Rayssa Leal brilhou na semifinal da etapa de São Paulo no STU. A medalhista olímpica e atual campeã mundial de skate street avançou à final do Circuito Brasileiro em primeiro lugar. Gabi Mazetto e Pâmela Rosa se classificaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Rayssa Leal conseguiu a melhor nota logo na primeira volta (63,57). Atual líder do Circuito Brasileiro, Gabi Mazetto obteve nota 57,70. Já Pâmela Rosa errou duas manobras durante a volta e ficou com o terceiro lugar com uma nota de 49,73.

"Estou muito feliz de competir de novo aqui no Brasil, uma sensação que não dá para explicar. Estou feliz com meu desempenho, acertei o que treinei. Estou feliz com o meu desempenho, com o da Gabi e da Pam também", disse Rayssa.

Na temporada da Street League Skateboarding (SLS), Rayssa Leal venceu a etapa de Chicago e ficou em quarto lugar em Tóquio. A próxima e última etapa antes do Super Crown, que ainda não tem data definida, será em Sydney, na Austrália, entre os dias 6 e 7 de outubro.

Já no ranking olímpico, Rayssa Leal ocupa o segundo lugar, atrás da japonesa Momiji Nishiya, medalhista de ouro em Tóquio 2021. Pâmela Rosa está na sétima colocação geral, enquanto Gabi Mazetto é apenas a décima colocada. O trio deve representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.