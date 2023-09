Vini Jr em treino do Real Madrid - Divulgação

Publicado 23/09/2023 12:09

Fora dos gramados desde 25 de agosto, quando sofreu lesão na coxa direita , Vini Jr. O técnico Carlo Ancelotti confirmou a presença do atacante brasileiro no clássico com o Atlético de Madrid, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.