Anthony Gordon, do Newcastle, comemora gol marcado na vitória sobre o Sheffield UnitedFoto: Darren Staples / AFP

Publicado 24/09/2023 14:32 | Atualizado 24/09/2023 14:33

Inglaterra - A sexta rodada do Campeonato Inglês chegou ao fim com uma vitória acachapante do Newcastle. Na tarde deste domingo, 24, os Magpies golearam o Sheffield United por 8 a 0 no Bramall Lane.

No primeiro tempo, Sean Longstaff, Dan Burn e Sven Botman marcaram. Já na etapa complementar, Callum Wilson, Anthony Gordon, Miguel Álmiron, Bruno Guimarães e Alexander Isak fecharam a conta.

Placar no Bramall Lane durante o jogo entre Sheffield United e Newcastle Foto: Darren Staples / AFP

SITUAÇÃO NA TABELA

Com o resultado, o Newcastle chegou aos nove pontos e aparece na oitava colocação do campeonato. Já o Sheffield United tem apenas um ponto e é o lanterna da Premier League.

AGENDA

O Newcastle volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Manchester City. A partida é válida pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

O Sheffield United, por sua vez, tem compromisso apenas no próximo sábado. Os Blades enfrentarão o West Ham, às 11h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Inglês.