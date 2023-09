Arrascaeta é jogador do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/09/2023 14:01 | Atualizado 24/09/2023 14:05

São Paulo - O Flamengo está escalado para enfrentar o São Paulo no Morumbi, às 16h deste domingo, pelo jogo da volta da final da Copa do Brasil 2023. As novidades no time são as presenças de Arrascaeta, que está recuperado de lesão, e Rossi, na vaga de Matheus Cunha. Gabigol iniciará no banco. O "ge" informou primeiro sobre a escalação.

Dessa forma, Sampaoli definiu o Flamengo com: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Em tempo: o Rubro-Negro perdeu o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã. Portanto, precisa vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis ou por pelo menos dois para ser campeão direto.