Vini Jr em ação pelo Real Madrid - Foto reprodução Internet

Vini Jr em ação pelo Real MadridFoto reprodução Internet

Publicado 24/09/2023 11:27

Espanha - Recém-recuperado de uma lesão de grau 2 na coxa direita, Vini Jr ainda não voltará a atuar pelo Real Madrid. O brasileiro seria relacionado para o jogo contra o Atlético de Madrid, válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, mas apresentou um quadro de gastroenterite e o clube merengue anunciou que ele não vai para o clássico, que acontece neste domingo (24), às 16h (horário de Brasília).

Vini Jr. sai, de última hora, da lista de convocados.#RealMadrid pic.twitter.com/4dLdssTFgF — Real Madrid C.F. (@realmadridpt) September 24, 2023

O Real Madrid não deu mais detalhes da condição clínica do brasileiro. A imprensa espanhola noticiou que Vini Jr não é o único que apresentou o quadro de gastroenterite nos últimos dias, e que o clube merengue pode ter mais desfalques para o clássico.

Entretanto, Vini Jr não deve ser problema para o jogo contra o Las Palmas, que acontece na próxima quarta-feira (27), no Santiago Bernabéu. A tendência é que a partida de retorno do brasileiro seja contra o clube das Ilhas Canárias.

Vini Jr não entra em campo desde o dia 25 de agosto, quando lesionou sua coxa direita na partida contra o Celta de Vigo e teve que ser substituído aos 18 minutos de partida. Ele havia retornado aos treinos na última semana e o treinador Carlo Ancelotti afirmou que o jogador estava apto para o jogo. Tanto que viralizou um vídeo no último sábado do brasileiro brincando com Modric em treinamento pelo Real Madrid