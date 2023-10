Flamengo venceu competições - HM Assessoria

Flamengo venceu competiçõesHM Assessoria

Publicado 27/10/2023 12:22

Rio - Mais uma edição do torneio CFZ de Clubes chegou ao fim, na tarde desta quinta-feira (26), no Centro de Futebol Zico. Ídolos do Flamengo como Nunes, Reinaldo e Douglas Silva, marcaram presença para acompanhar e entregar a premiação para os futuros craques do rubro-negro que venceram a competição nas duas categorias.

"É motivo de muita satisfação realizar mais uma competição com a garotada da base dos clubes que estão sempre conosco. Quero parabenizar o Flamengo pelos títulos, e agradecer ao Nunes, Reinaldo e Douglas, que prestigiaram. É muito importante para esses garotos tem a presença de craques que servem como inspiração, e nós do CFZ temos orgulho de poder proporcionar isso", destacou Thiago Coimbra, Presidente do Centro de Futebol Zico.

O torneio CFZ de Clubes contou com a participação de Flamengo, Boavista, Portuguesa, Artsul e Sogima FC, com o rubro-negro sangrando-se campeão nas duas categorias. No Sub-13 venceu o Artsul por 6 a 0, enquanto no Sub-10 derrotou o Boavista por 4 a 0.

O Centro de Futebol Zico vem buscando sempre promover eventos que proporcionam a interação e o estímulo à competitividade sadia, valorizando a inclusão e a socialização acima de tudo, seguindo a ideologia do próprio Zico.