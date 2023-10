Troféu da Libertadores será entregue no Maracanã a Fluminense ou Boca Juniors - Divulgação / Maracanã

Publicado 27/10/2023 12:33

O Bard, ferramenta de chat com inteligência artificial do Google, apontou o Boca Juniors como favorito contra o Fluminense na final da Libertadores, dia 4 de novembro. O questionamento sobre quem será o campeão foi feito primeiro pelo diário argentino 'Olé', mas a IA também deu a mesma resposta ao ser questionado por O DIA, com argumentos parecidos.

O Bard explicou que utilizou como base "pesquisas e análises feitas até o momento". O principal motivo para apontar o Boca Juniors foi o histórico dos argentinos de conquistas da Libertadores, assim como possuir jogadores mais experientes.



Entretanto, a inteligência artificial cometeu erros em suas informações, como apontar que o time é liderado, entre outros, por Óscar Romero, que se transferiu recentemente ao Pendikspor, da Turquia, e Benedetto, que está na reserva. E também ignorou Cavani e Barco.



Outro erro foi dizer que o Boca conquistou a Libertadores sete vezes, sendo que foi campeão seis (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007).



Em relação ao Fluminense, o Bard disse que pode surpreender por ter um elenco talentoso e tem a vantagem de jogar no Maracanã. Mas também cometeu erros, como por exemplo, dizer que o Tricolor venceu o Boca duas vezes nos últimos três confrontos. Na verdade é o contrário: perdeu duas vezes e empatou uma, todos em 2012.



A IA do Google reforçou que o Fluminense "não tem história tão rica na Libertadores", mas dá a informação errada de que conquistou o título em 1995, confundindo-se com o histórico gol de barriga de Renato Gaúcho no Carioca daquele ano. E diz que o elenco tricolor é inexperiente.



Já a Inteligência artificial da Microsoft no chat Bing, com integração com o ChatGPT, entendeu que não é possível apontar um favorito para o título da Libertadores e explicou: "O resultado final pode depender de vários fatores, como a qualidade do elenco, a estratégia do técnico, a forma física dos jogadores e, até mesmo, a sorte".



A reportagem perguntou uma segunda vez e pediu um estilo de conversa mais preciso, e o chat do Bing apontou o Fluminense sendo considerado o favorito, mas utilizou a previsão de uma casa de apostas. A IA também apresentou informações erradas na resposta, como dizer que o Tricolor enfrentou o Atlético-MG e é "o único time brasileiro que nunca ganhou a Libertadores".