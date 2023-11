Troféu do Mundial de Clubes de 2023 será entregue no dia 22 de dezembro - Divulgação / Fifa

Publicado 06/11/2023 15:15 | Atualizado 06/11/2023 15:27

Rio - O Fluminense venceu a Libertadores pela primeira vez na sua história, no último sábado (4), ao vencer o Boca Juniors por 2 a 1. Com o título, o Tricolor garantiu vaga em duas edições do Mundial de Clubes, o que será realizado em dezembro de 2023 e na edição de 2025, que adotará um novo formato de disputa.

O Mundial de 2023 será na Arábia Saudita entre os dias 12 e 22 de dezembro. A edição deste ano pode ser a última disputada no formato atual, que dura desde 2005, com um clube campeão continental de cada confederação mais um representante do país-sede.

Em 2025, o Mundial será disputado nos Estados Unidos e contará com 32 equipes em um modelo inédito. Além do Fluminense, Palmeiras e Flamengo estão garantidos na competição por terem conquistado as Libertadores de 2021 e 2022, respectivamente.

Confira os clubes classificados para o Mundial de Clubes de 2025:

Palmeiras (Brasil): campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil): campeão da Libertadores 2022

Chelsea (Inglaterra): campeão da Liga dos Campeões 2020/21

Real Madrid (Espanha): campeão da Liga dos Campeões 2021/22

Manchester City (Inglaterra): campeão da Liga dos Campeões 2022/23

Al-Hilal (Arábia Saudita): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2021

Urawa Red Diamonds (Japão): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2022/23

Al Ahly (Egito): campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/21

Wydad Casablanca (Marrocos): campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/22

Monterrey (México): campeão da Liga dos Campeões da Concacaf de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos): campeão da Liga dos Campeões da Concacaf de 2022

León (México): campeão da Liga dos Campeões da Concacaf de 2023