Djokovic conquistou o sétimo título do Masters 1000 de ParisDivulgação/ATP

Publicado 06/11/2023 16:04

Novak Djokovic conquistou pela sétima vez o título do Masters 1000 de Paris, ao derrotar, no último domingo (5), o búlgaro Grigor Dimitrov, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h37 de jogo. Após a partida, o sérvio rebateu Rafael Nadal que recentemente fez uma declaração sobre a ambição do rival em bater recordes. França -, ao derrotar, no último domingo (5), o búlgaro Grigor Dimitrov, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h37 de jogo. Após a partida, o sérvio rebateu Rafael Nadal que recentemente fez uma declaração sobre a ambição do rival em bater recordes.

"Vou buscar todos os recordes possíveis, todos os que eu puder bater. Nunca tive problema em dizer isso. E é por isso que as pessoas não gostam. Não fingi como algumas pessoas... Dizendo que não é meu objetivo, e depois me comportando de maneira diferente... Sempre tentei ser consistente com o que acredito" declarou o sérvio.

Em recuperação de uma lesão no quadril, Nadal está afastado das quadras desde janeiro deste ano. O espanhol planeja retornar em 2024 que pode ser a sua última temporada da carreira. Vencedor de 22 títulos de Grand Slam, ele comentou recentemente sobre o recorde de Djokovic que possui 24 conquistas.

"Para ele teria sido uma frustração maior não consegui-lo. E talvez seja por isso que o conseguiu, liderou a ambição ao máximo. Tenho sido ambicioso, mas com uma ambição saudável que me permitiu ver as coisas com perspectiva, não ficar frustrado, não ficar mais irritado do que o necessário na pista quando as coisas não iam bem", disse Nadal.

Ainda após o jogo, Djokovic reiterou sobre sua mentalidade vencedora e diz que já está pensando no próximo desafio.

"Sempre vai ser minha mentalidade enquanto for um jogador em atividade. É grande (a conquista), mas já ficou para trás. Eu já estou na próxima página para o próximo desafio. Felizmente ou infelizmente, essa é a maneira que funciona para mim. Creio que seja a mentalidade correta para seguir. Enquanto estiver em atividade, ainda quero ganhar mais e ainda jogar no mais alto nível", afirmou o tenista.

"Obviamente, Grand Slams e Masters são os principais torneios no nosso esporte. Considerando as circunstâncias que tive nos últimos sete dias, essa vitória tem maior peso e valor. É mais saborosa. Particularmente nesse ponto da minha carreira, penso que cada toda vitória em um grande torneio vale o dobre hoje em dia", completou.