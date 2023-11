Endrick, do Palmeiras, comemora gol na vitória sobre o Botafogo FR - Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 06/11/2023 16:01

Rio - A convocação de Endrick para a seleção brasileira renderá um bônus milionário ao Palmeiras. O acordo da venda do jovem para o Real Madrid, da Espanha, tem uma cláusula de convocação. O jogador, de 17 anos, foi chamado pelo técnico Fernando Diniz para os jogos contra Colômbia e Argentina, nos dias 16 e 21 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

"É um jogador que tem potencial para ser um dos grandes talentos. Não sabemos se vai se confirmar. Não é uma pressão. É um prêmio e uma visão de futuro do que este garoto pode ser. Um menino nascido em 2006 produzir o que ele produz me chama atenção. E neste momento vive o seu melhor momento, jogando contra grandes times do Brasil e consegue se sobressair", disse Diniz.

O Palmeiras não revelou o valor da cláusula. A única compensação financeira revelada é referente aos gols marcados. A cada cinco gols de Endrick, o Alviverde lucre 2,5 milhões de euros (R$ 13 milhões na cotação atual). O gatilho prevê um máximo de 25 gols e é válido até julho de 2024, quando ele completará 18 anos e seguirá para o Real Madrid.

Endrick tem 53 jogos como profissional do Palmeiras, com 13 gols e uma assistência. Em 2023, soma dez gols em 46 partidas, sendo 24 como titular. O jovem, de 17 anos, foi negociado com o Real Madrid por 35 milhões de euros (R$ 194,9 milhões), mas o valor final do negócio pode atingir 72 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões na cotação da época de assinatura), considerando bônus, impostos e comissões.