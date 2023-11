Fernando Diniz em entrevista coletiva pela seleção brasileira - Divulgação/CBF

Publicado 06/11/2023 16:00

Rio - Centroavante titular de Fernando Diniz em três dos quatro jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias, Richarlison ficou fora da lista para os jogos contra Colômbia (16/11 em Bogotá) e Argentina (21/11 no Maracanã) . Em entrevista coletiva após a convocação, o técnico justificou a escolha, mas elogiou o atacante do Tottenham (ING).

"Eu acho que mais do que o sistema, eu tenho que olhar para tudo o que está acontecendo. Acredito que esses jogadores que eu convoquei vão ter, nesse momento, mais condições de entregar aquilo que estou esperando nesse momento. Richarlison é um excelente jogador, jogou muito bem na principal competição que tem no mundo, que é a Copa do Mundo, e não conseguiu entregar aquilo que ele pode, mas ele não jogou mal, principalmente a primeira perna, contra a Bolívia e o Peru", disse Diniz.

Richarlison tem apenas dois gols na temporada, ambos marcados com a camisa do clune inglês. Para os próximos dois desafios, o treinador campeão da Libertadores com o Fluminense chamou quatro estreantes: Endrick (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG) e Pepê (Porto).

"É que a seleção é uma seleção, ele concorre com outros grandes jogadores, e nesse momento eu preferi convocar outros", avaliou Fernando Diniz, sobre o momento de Richarlison.

Além das quatro peças ofensivas, o comandante da seleção brasileira também convocou o volante Douglas Luiz, do Aston Villa (ING), que não aparecia na lista desde outubro de 2021, ainda com Tite no cargo.

Confira respostas de Fernando Diniz sobre as novidades na Seleção:

Endrick

"É um jogador que tem potencial para ser um dos grandes talentos. Não sabemos se vai se confirmar. Não é uma pressão. É um prêmio e uma visão de futuro do que este garoto pode ser. Um menino nascido em 2006 produzir o que ele produz me chama atenção. E neste momento vive o seu melhor momento, jogando contra grandes times do Brasil e consegue se sobressair."



Paulinho

"O Paulinho é um jogador que eu gosto muito desde o início da carreira no Vasco, depois na Alemanha e o retorno para o Atlético-MG. Vive um momento bastante especial, está despontando também na artilharia do Brasileiro, e tem uma maneira de jogar que se encaixa muito com a minha ideia de ver o jogo de futebol também. É um atacante que consegue jogar dos dois lados, consegue jogar atrás do 9 e também como um 9 de mobilidade. Tem muito comprometimento tático, além das suas qualidades físicas e técnicas."

João Pedro

"Esse é um jogador que lancei no Fluminense com 16 para 17 anos, e ele respondeu sempre muito bem. Era uma posta que a gente tinha, que ele saísse para o mercado europeu, que ele ia conseguir ocupar o espaço que está ocupando. É um jogador que tenho certa aproximação e ele está evoluindo sem parar. Ele saiu de um time menor para um time maior, com bom treinador, está respondendo muito bem a novos estímulos, com novos enfrentamentos, e teve sua convocação muito merecida."

Douglas Luiz

"Douglas está sendo um dos destaques da Premier League, é um jogador monitorado aqui há muito tempo. Já esteve na principal, campeão olímpico. Eu o conheço desde muito jovem e vive o melhor momento da sua carreira. É uma convocação muito merecida. É um jogador que tem muita imposição e tem tudo para começar um novo momento na Seleção."