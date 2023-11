Endrick, atacante do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Endrick, atacante do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 06/11/2023 16:52

Rio - O atacante Endrick foi convocado por Fernando Diniz para os jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa de 2026, contra Colômbia e Argentina, nos dias 16 e 21 de novembro, respectivamente. Caso entre em campo em uma das partidas, o jogador do Palmeiras se tornará o mais jovem a vestir a Amarelinha desde Ronaldo, em 1994.

O Fenômeno foi chamado pelo técnico Carlos Alberto Parreira e fez sua estreia em um amistoso contra a Argentina, às vésperas da Copa do Mundo. Ainda no Cruzeiro, o atacante entrou em campo com 17 anos, 6 meses e 5 dias. Por sua vez, Endrick tem 17 anos, 3 meses e 15 dias.

Desde Ronaldo, nenhum atleta com menos de 18 anos estreou pela seleção brasileira. Jovens prodígios como Neymar, Phillipe Coutinho, Alexandre Pato, Rodrygo e Vitor Roque que estrearam aos 18 anos.

O recorde histórico de jogador mais jovem a estrear pelo Brasil pertence a Pelé. O Rei do Futebol, com apenas 16 anos e 257 dias, fez seu primeiro jogo em amistoso contra a Argentina, assim como Ronaldo. A partida histórica foi realizada no dia 7 de julho de 1957.