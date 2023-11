Denilson, volante do Cuiabá - Divulgação

Publicado 15/11/2023 15:18

Rio - Com a temporada chegando ao fim, alguns clubes brasileiros já começam a se movimentar no mercado da bola. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, Fluminense e Vasco buscaram informações sobre o volante Denilson, de 22 anos, do Cuiabá.

O Tricolor é quem se aprofundou mais e chegou a conversar com representantes de Denilson. Uma nova conversa entre as partes pode acontecer em breve. Além da dupla carioca, o Internacional também demonstrou interesse no jogador.

Denilson tem contrato longo com o Cuiabá, que é dono de 90% de seu passe. O volante é um dos destaques do Dourado nesta reta final de Brasileirão.