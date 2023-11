Gabriel Jesus não viaja para a Colômbia e desfalca a Seleção - Joilson Marconne / CBF

Gabriel Jesus não viaja para a Colômbia e desfalca a SeleçãoJoilson Marconne / CBF

Publicado 15/11/2023 14:50

Rio - O centroavante Gabriel Jesus será desfalque contra a Colômbia. O jogador não viajará com a delegação para Barranquilla, nesta quarta-feira (15), e ficará na Granja Comary realizando um trabalho especial para enfrentar a Argentina, na próxima terça (21), no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A convocação de Gabriel Jesus foi bancada pela CBF para o jogo contra a Argentina, de acordo com o "ge". O Arsenal inicialmente não desejava liberar o jogador por conta de uma lesão sofrida no dia 24 de outubro, contra o Sevilla, da Espanha, pela Liga dos Campeões. O centroavante ainda não tinha realizado trabalho com bola e estava em fase de transição.

Gabriel Jesus desfalcou o Arsenal nos últimos cinco jogos e existe uma preocupação do clube inglês numa piora do quadro. Entretanto, a comissão técnica da CBF avaliou a situação, entende que ele está em condições de entrar em campo e que a experiência do jogador era fundamental para o clássico com a Argentina.

Para tentar preservá-lo e também não correr o risco de prejudicar o Arsenal na sequência da temporada, Gabriel Jesus será preservado da viagem para a Colômbia e, por isso, realizará trabalhos na Granja Comary, em Teresópolis, visando o clássico com a Argentina. Sem o camisa 9 à disposição, o técnico Fernando Diniz deve formar o ataque com Vini Jr, Rodrygo e Gabriel Martinelli.

A seleção brasileira enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), em Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A delegação retorna para o Rio de Janeiro logo após a partida para iniciar a preparação para o duelo contra a Argentina, dia 21, às 21h30, no Maracanã, pela sexta rodada. O Brasil é o terceiro colocado com sete pontos.