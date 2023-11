Brasil enfrenta a Colômbia nesta quinta, às 21h (de Brasília) - Joilson Marconne / CBF

Brasil enfrenta a Colômbia nesta quinta, às 21h (de Brasília)Joilson Marconne / CBF

Publicado 16/11/2023 09:26 | Atualizado 16/11/2023 09:27

Colômbia - A seleção brasileira chegou à Colômbia na noite de quarta-feira (15). Os jogadores receberam o carinho da torcida após o pouso em Barranquilla. Um dos mais requisitados foi Endrick, de 17 anos, convocado pela primeira vez. O atacante tirou fotos e deu autógrafos.

Gabriel Jesus, que está em fase final de recuperação de lesão muscular na coxa, foi o único que não viajou. Ele segue na Granja Comary para trabalhar visando o clássico com a Argentina.

O Brasil enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Melendez, em duelo válido pela 5ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na terça-feira, dia 21, a adversária será a Argentina, às 21h30, no Maracanã.

A Seleção é a terceira colocada da competição, com sete pontos. Os argentinos ocupam a liderança, com 12, e, os uruguaios, a segunda posição, com a mesma pontuação do Brasil, mas com um gol marcado a mais.