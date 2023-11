Mario Celso Petraglia é o presidente do Athletico-PR - Divulgação/Athletico-PR

Publicado 28/11/2023 17:20

Rio - Vice-campeão da Libertadores no ano passado, o Athletico-PR foi eliminado nas oitavas de finais da competição neste ano e não irá disputar o torneio na próxima temporada. Em entrevista coletiva, nesta segunda, o presidente do clube, Mário Celso Petraglia, lamentou a derrota para o Flamengo na decisão de 2022.

"No ano passado, tivemos uma boa campanha no futebol, conquistamos o vice da Libertadores. Se não fosse aquela expulsão (de Pedro Henrique), com certeza o resultado seria diferente. O time do Flamengo é um time velho. Não treinam como nós treinamos. O resultado poderia ser diferente. Mas é o futebol, faz parte", afirmou.

Nas suas últimas disputas de Copas, o Athletico-PR foi eliminado em três das quatro pelo Flamengo. Além do vice da Libertadores, o Furacão caiu nas últimas duas Copas do Brasil para o clube carioca. Na Libertadores desde ano, o clube paranaense foi eliminado pelo Bolívar. Petraglia admitiu que a temporada de 2023 foi decepcionante.

"A torcida está mal acostumada, então temos que ganhar campeonatos todos os anos, ir para Libertadores. Ficaremos fora da Libertadores (em 2024), mas quem sabe ganharemos o tricampeonato da Sul-Americana. Vamos fazer um time extremamente competitivo", disse.