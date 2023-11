Kobe Bryant - Reprodução

Kobe BryantReprodução

Publicado 28/11/2023 16:07

Rio - O uniforme utilizado por Kobe Bryant em sua última partida fora de casa com o Los Angeles Lakers será leiloado. Na ocasião, a franquia da Califórnia foi derrotada pelo Oklahoma City Thunder por 112 a 79, no dia 11 de abril de 2016. A loja de souvenir esportiva SCP Auctions será responsável pelo leilão e tem a expectativa de lucrar mais de US$ 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões).

O uniforme completo utilizado por Kobe Bryant na ocasião inclui camisa, short e tênis. A expectativa é de arrecadar cerca de US$ 500 mil dólares (R$ 2,5 milhões) com a camisa e short, além de US$ 100 mil com o tênis. O calçado utilizado pelo ex-jogador foi o "Nike Kobe 11 Elite Low", nas cores amarelo e roxo, e que não é mais produzido pela fornecedora estadunidense.

Após mais de um ano, a Nike entrou em acordo com a viúva do ex-jogador, Vanessa Bryant, para renovar o contrato. A renovação com a família Bryant prevê o relançamento de 11 modelos de tênis de Kobe Bryant ao longo da carreira, além de uma linha especial com homenagem a Gigi Bryant, a filha do casal que também morreu no acidente em janeiro de 2020.

A linha "Nike Kobe 11 Elite" foi a última da carreira de Kobe Bryant. A Nike e a família Bryant não relevaram quais modelos serão relançados, mas o "Nike Kobe 4 Protro", um dos maiores sucessos de vendas e um dos tênis favoritos dos atletas, foi lançado em maio deste ano. A expectativa é que em 2024 um novo modelo retorne ao mercado.

Apesar do preço alto para o leilão, a empresa e os fãs levam em consideração que esta deverá ser a última relíquia usada por Kobe Bryant no mercado aberto. A última partida da carreira do ex-jogador aconteceu no dia 13 de abril de 2016, na vitória por 101 a 96 contra o Utah Jazz, em Los Angeles. Na ocasião, Kobe Bryant anotou 60 pontos.

Kobe Bryant atuou 20 temporadas na NBA, a liga norte-americana de basquete, e defendeu somente o Los Angeles Lakers. Ele conquistou cinco títulos, foi duas vezes eleito o melhor jogador da final, uma vez o melhor da temporada, e participou de 18 Jogos das Estrelas, além de liderar a liga em pontos duas vezes. Ele foi bicampeão olímpico com os Estados Unidos em 2008 e 2012, e aposentou como o terceiro maior pontuador da história da NBA (atualmente é o quarto). Kobe faleceu aos 41 anos em acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro de 2020. Ele estava com a filha Gianna Bryant, de 13, e outras sete pessoas.