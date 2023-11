Palmeiras e Flamengo lideram o Brasileiro - Cesar Greco/Palmeiras

Rio - A vidente Mística Rodrigues, que ficou conhecida por acertar a previsão da Libertadores de 2021, e também acertou o título do Fluminense na competição neste ano , vê o Palmeiras muito perto do título brasileiro. Apesar da arrancada do Flamengo, ela acredita que no fim, o Verdão irá conseguir levantar a taça.

"Com grande reação, O Flamengo tinha tudo para ganhar, mas vejo um obstáculo e esse deve ser o motivo de não levar o título. Já o Palmeiras tem o favoritismo. A energia hoje está maior para o Palmeiras ser campeão", afirmou.

Mística, porém, vê um equilíbrio muito grande na competição e acredita que o Brasileiro pode terminar com equipes com a mesma pontuação. "Vejo um empate no final do campeonato, o que pode indicar que o campeão pode ser definido no critério de desempate". Atualmente, o Verdão lidera por ter feito nove gols a mais que o Flamengo.

Em relação aos outros clubes que lutam pelo título, Mística acredita que há obstáculos para eles na competição. "Botafogo veio com tudo, mas se perdeu através de pressão. Eles precisam trabalhar mais esse aspecto". "O Atlético-MG tem um bom desempenho, mas precisa mudar algumas táticas para serem mais agressivos em campo e não recuar", finalizou.