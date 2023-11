Douglas Luiz está na mira do Arsenal - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/11/2023 16:04

Inglaterra - Um dos grandes destaques do Aston Villa, o meia Douglas Luiz pode se juntar ao Arsenal. Segundo a "Espn", os Gunners buscam a contratação do brasileiro na próxima janela de transferências e, para isso, eles estudam a possibilidade de vender o volante Thomas Partey.

Fora dos planos do técnico Mikel Arteta, Partey atuou em apenas cinco partidas pelo Arsenal na temporada e deve ficar de fora da equipe até o final do ano por causa de um problema muscular. Com isso, os ingleses tratam o atleta como negociável e estariam a fim de levantar uma quantia para tentar uma investida por Douglas Luiz.

Também de acordo com a reportagem, na última janela de transferências, os Gunners permitiram que o ganês pudesse deixar a equipe, mas não receberam uma oferta esperada pelo jogador. Clubes da Arábia Saudita tinham interesse na época.

Contudo, caso não consigam levantar a quantia suficiente para contratar o meio-campista brasileiro, o Arsenal deve optar por reforçar outras posições. Os ingleses observam os atacantes Ivan Toney, do Brentford, e Pedro Neto, do Wolverhampton.