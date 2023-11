Juan Román Riquelme é o vice-presidente do Boca Juniors - Divulgação/Boca Juniors

Publicado 28/11/2023 16:50

Rio - O ex-jogador e atual vice-presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme, abriu o caminho para Arturo Vidal, ex-meia do Flamengo, atuar pelo clube argentino. Em entrevista ao jornal "Olé", ele afirmou que o chileno nasceu para atuar no clube de Buenos Aires.

"Eu falei a mesma coisa do Cavani, né? Há jogadores que nasceram para jogar com a nossa camisa. Demoramos muito para convencer o Cavani, estamos orgulhosos e felizes por tê-los conosco, e o Vidal... eles são jogadores extraordinários, estrelas mundiais que para nós seria um sonho se tivéssemos a possibilidade de tê-los jogando na Bombonera", disse.

Com passagens por clube europeus como Barcelona, Inter de Milão, Bayern e Juventus, Vidal desembarcou no futebol brasileiro em 2022. Pelo Flamengo, ele conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Neste ano, o chileno acertou com o Athletico-PR e tem contrato com o Furacão até o fim do ano.