Luis Suárez é o artilheiro do Grêmio em 2023, com 26 gols - Alexandre Durão/Grêmio

Publicado 28/11/2023 17:04

Porto Alegre - Craque do Grêmio, Luis Suárez recebeu homenagens nesta terça-feira (28) no Rio Grande do Sul e, em meio às especulações sobre sua saída do futebol brasileiro, o uruguaio falou em tom de despedida do Tricolor Imortal. O atacante recebeu a medalha do Mérito Farroupilha, honra máxima concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e também o título de cidadão de Porto Alegre.

Suárez tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada, já vive clima de saída na Arena e deve reeditar a parceria com Lionel Messino Inter Miami, dos Estados Unidos.

"A dor que te dá estar em uma cidade em que deixa amigos, nossos filhos deixam grandes amizadas. Deixo um momento único que vivi de fazer gol em clássico (Gre-Nal). Mas fico com o carinho que as torcidas de Grêmio e Inter me deram, porque há uma rivalidade, mas tirei muitas fotos com todos. Isso tem que unir o futebol, a paixão pelo futebol e dar uma mensagem para a sociedade contra a violência. Muito obrigado pelo carinho. Nos vemos em breve", disse Luis Suárez.

Suárez é o artilheiro do Grêmio em 2023, com 26 gols, e lidera o ranking de assistências, com 16. O jogador foi a principal contratação da temporada e peça de destaque na campanha do clube gaúcho no Brasileirão.